Yaklaşık bir ay önce Poyraz Teoman'dan ayrılan Danla Bilic'in Türkiye'nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü fenomen, önceki akşam yeni sevgilisiyle bir restoranda yemek yerken görüntülenirken yüzündeki mutluluk gözlerden kaçmadı. Bunun ardından Yusuf Engin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yusuf Engin'in hayatı ve biyografisi! merak edildi. İşte detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YUSUF ENGİN KİMDİR?

Ünlü Youtuber Danla Bilic, sevgilisi Poyraz Teoman'la ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açtı. Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yeni sevgilisi ünlü iş insanı Yusuf Engin oldu. Yusuf Engin ile birlikte görüntülenen Danla Bilic'in yeni sevgilisi merak konusu oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yusuf Engin, Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan Yusuf Engin Rizelidir. Yusuf Engin'in kaç yaşında olduğuna net olarak ulaşılamasa da Yusuf Engin'in 30'lu yaşlarının başlarında olduğu tahmin ediliyor. Yusuf Engin bekardır, daha önce evlenmemiştir ve çocuğu yoktur.

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