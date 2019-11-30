Yusuf dedenin ölümünde, polislere müdahalenin görüntüleri izletildi - arşiv

30.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:27

Yusuf dedenin ölümünde, polislere müdahalenin görüntüleri izletildi

Giresun'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ın (82), tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada tutuksuz yargılanan 2 polise, yaptıkları müdahalenin görüntüleri izletildi. Kendilerini 'Orantılı güç kullanmak istedikleri' yönünde savunan polisler hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Giresun'da, geçen yıl 23 Temmuz günü yaşanan olayda, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yaşayan yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek, reçete yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını söyledi. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı.

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine sağlık merkezine polis ekibi geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça ekip otosuna bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nca açığa alınan doktor Ö.Y. ise daha sonra görevine iade edildi.

POLİSLERE MÜDAHALE GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

Polis memurları T.K. ve H.Ş. hakkında, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Giresun 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın dün görülen duruşmasına tutuksuz yargılanan polis memurlar ile taraf avukatları katıldı. Polis memurlarına, Yusuf Topal'a yaptıkları müdahalenin görüntü kayıtları izletildi.

Daha sonra savunmaları sorulan polislerden T.K., daha önce verdiği ifadeyi tekrarlayarak, Orantılı güç kullanmak istedik. Baktık, olmadı, gaz sıktım. Polis arkadaşım H.Ş., ters kelepçe taktı. Vatandaşlar da yardım etti. Gözaltı için devlet hastanesine götürdük ancak kendisinden tepki alamadık. Arabadan indirdiğimizde bilinci yerinde değildi. Tepki vermiyordu dedi. Diğer polis memuru H.Ş. de amaçlarının, Yusuf Topal'ı kontrol altına almak olduğunu öne sürerek, Sadece bağırıyordu. Amacımız, kontrol altına alıp, polis aracına bindirmekti yönünde ifade verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAKLARI KALDIRILDI

Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından polis memurları hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Hakan KABAHASANOĞLUGİRESUN, (DHA)

Kaynak: DHA