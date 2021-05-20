Yusuf Akkaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir? Hayatı ve biyografisi!
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Yusuf Akkaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Yusuf Akkaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir? Hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yusuf Akkaş geliyor. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Akkaş'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi ne, nereli merak ediliyor. Peki, Yusuf Akkaş kimdir? Yusuf Akkaş'ın hayatı ve biyografisi nedir? Haberimizden detayları okuyabilirsiniz.

KÖFTECİ YUSUF'UN SAHİBİ KİMDİR?

Köfteci Yusuf'un sahibi "Yusuf Akkaş" 'tır.

YUSUF AKKAŞ KİMDİR?

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş Bursa'nın Kızılhisar köyünde dünyaya geldi. İlk ticaret hayatına köy kıraathanesinde başladı. Yusuf Akkaş ilk işyerini 1996 senesinde İznik'te açtı. Yaptığı köftelerin lezzeti yayılmaya başladıkça Yusuf Akkaş'ın da müşteri sayısı aynı oranda arttı. 2 yıl sonra yani 1998 yılında işlerini büyütmek isteyen Yusuf Akkaş ilk olarak 600 kapasiteli bir restoran açtı. Ardından kısa sürede şube sayısını arttırdı. Çevre illerde de restoranlar kurdu. Şuanda Türkiye'nin birçok şehrinde şubesi bulunmaktadır.

Yusuf Akkaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir? Hayatı ve biyografisi!

KÖFTECİ YUSUF HAKKINDA BİLGİLER

Gıda ve restoran sektöründe hizmet veren Köfteci Yusuf A.Ş. 1996 yılında İznik'te kuruldu. 24 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Köfteci Yusuf Avrupa standartlarında Türkiye'nin en büyük Köfte Fabrikası unvanına sahip olup, Bursa'da 33, İstanbul'da 53, Ankara'da 11, İzmir'de 16, Balıkesir ve Samsun'da 7 Aydın'a 4, Antalya'da 5, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Yalova, Kocaeli ve Muğla'da 3, Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Ordu, Kırıkkale, Manisa, Sakarya ve Tekirdağ'da 2, Isparta, Çanakkale, Kütahya, Çankırı, Amasya, Burdur, Düzce, Edirne, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir'de 1'er tane olmak üzere toplam 181 noktada hizmet vermektedir.

Bursa Yenişehir'deki Et Entegre Tesisimizde bulunan Hesaplı Kasap'ımız, zengin kasap ve şarküteri ürünleriyle sizlerle buluşmayı beklemektedir.

Köfteci Yusuf markası ve restoranları, Temmuz 2015'te Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek ekinde seçilen ''Türkiye'nin En İyi 10 Yol Lokantası'' sıralamasında birinci seçilerek, Türkiye'nin en güvenilir restoran markası olmuştur.

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Yusuf Akkaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir? Hayatı ve biyografisi! - Haberler
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