Yuso Media Agency Kurucusu Yusuf Yiğit'den örnek davranış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yuso Media Agency Kurucusu Yusuf Yiğit'den örnek davranış

Yuso Media Agency Kurucusu Yusuf Yiğit'den örnek davranış
Bültenler - Haberler | Güncel

Dijital sektörde büyük projelere imza atan, geçtiğimiz günlerde 2. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve global sektörde oldukça tanınan Yuso Media Agency kurucusu, sosyal medyada "34yuso" olarak bilinen Yusuf Yiğit' den takdir toplayan davranış!

Geçtiğimiz günlerde çıkan yangın ve sel gibi felaketlerden dolayı oldukça üzgün olduğunu ve bu durum en kısa zamanda düzelmesi için, her duyarlı vatandaş gibi, elinden geleni yapacağını belirten Yusuf Yiğit, 3 aylık gelirinin büyük kısmını bağışlayacağını açıkladı. Büyük bir kitlenin takdirini toplayan bu davranış, bir çok iş adamına örnek niteliğinde oldu. Yusuf Yiğit "18 yaşını geçmiş tüm bireylerin ülkesi ve milleti için ellerinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Bakan Karaismailoğlu sel felaketi sonrasındaki çalışmalar hakkında Sinop'ta açıklamada bulundu Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu sel felaketi sonrasındaki çalışmalar hakkında Sinop'ta açıklamada bulundu Açıklaması
Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: 'Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu.
Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: "Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Derya Baykal Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yuso Media Agency Kurucusu Yusuf Yiğit'den örnek davranış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:24:42. #1.15#

title