Yuso Media Agency Kurucusu Yusuf Yiğit'den örnek davranış

Dijital sektörde büyük projelere imza atan, geçtiğimiz günlerde 2. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve global sektörde oldukça tanınan Yuso Media Agency kurucusu, sosyal medyada "34yuso" olarak bilinen Yusuf Yiğit' den takdir toplayan davranış!

Geçtiğimiz günlerde çıkan yangın ve sel gibi felaketlerden dolayı oldukça üzgün olduğunu ve bu durum en kısa zamanda düzelmesi için, her duyarlı vatandaş gibi, elinden geleni yapacağını belirten Yusuf Yiğit, 3 aylık gelirinin büyük kısmını bağışlayacağını açıkladı. Büyük bir kitlenin takdirini toplayan bu davranış, bir çok iş adamına örnek niteliğinde oldu. Yusuf Yiğit "18 yaşını geçmiş tüm bireylerin ülkesi ve milleti için ellerinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler