Yürüyüş yaptığı ormanda kayboldu, 8'inci günde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yürüyüş yaptığı ormanda kayboldu, 8'inci günde ölü bulundu

24.09.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:40
Yürüyüş yaptığı ormanda kayboldu, 8'inci günde ölü bulundu

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, tatil yaptıkları tesisten, yürüyüş yapmak için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mustafa Demirci'yi (44) arama çalışmalarının 8'inci gününde cansız bedenine ulaşıldı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, tatil yaptıkları tesisten, yürüyüş yapmak için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mustafa Demirci'yi (44) arama çalışmalarının 8'inci gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Murat Dağı Termal Turizm Tesisleri'ndeki Kıcıroğlu Yaylası'nda ailesiyle birlikte tatil yapan yaşındaki Mustafa Demirci, 17 Eylül saat 08.00 sıralarında ailesine yaylada yürüyüşe çıkacağını söyleyerek, kaldığı bungalovdan ayrıldı. Demirci'nin, uzun bir süre sonra dönmemesi ve yanına aldığı telefona da cevap vermemesi üzerine ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bekar olan Demirci için Jandarma, AFAD, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Belediyesi ve Gediz Off-Road Kulübü gönüllülerinden 100 kişilik ekip ile bölgede geniş çaplı arama-tarama çalışması başlatıldı.

Günlerdir süren arama çalışmalarını Tahtaoluk ve Araboğlu yaylalarında yoğunlaştıran jandarma ekipleri, buradaki yangın göletinde öğle saatlerinde Mustafa Demirci'nin cansız bedenini buldu. Jandarma tarafından suyu boşaltılan göletten çıkarılan Demirci'nin cansız bedeni, otopsi için Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yürüyüş yaptığı ormanda kayboldu, 8'inci günde ölü bulundu
Yürüyüş yaptığı ormanda kayboldu, 8'inci günde ölü bulundu
Yürüyüş yaptığı ormanda kayboldu, 8'inci günde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ALTINTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Bülent Ersoy Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Deprem Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yürüyüş yaptığı ormanda kayboldu, 8'inci günde ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 18:50:48. #1.14#
title