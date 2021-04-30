Yürüyen merdivenin bandına takıldı, aşağıya düştü
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Yürüyen merdivenin bandına takıldı, aşağıya düştü

Yürüyen merdivenin bandına takıldı, aşağıya düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'da alışveriş merkezinin üst katında bulunan bir genç, yürüyen merdivenin girişinde aşağıyı izlerken banda takılarak aşağıya düştü.

Rusya'da alışveriş merkezinin üst katında bulunan bir genç, yürüyen merdivenin girişinde aşağıyı izlerken banda takılarak aşağıya düştü. Talihsiz gencin bir bacağı kırılırken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın Tver şehrinde alışveriş merkezinin üst katındaki bir genç, trabzanla yürüyen merdivenin kesiştiği noktadan aşağıdaki marketi izlemeye başladı. Yukarıdan insanların alışverişini izleyen genç, yürüyen merdivenin bandına yaslandı. Bir anda kendini bandın üzerinde bulan talihsiz gencin montunun bağcığı da trabzana takıldı. Banda tutunmaya çalışan genç, daha fazla dayanamayarak aşağıya düştü.

Yaşanan olayın görüntüleri Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yayınlanırken, aşağıya düşen gencin hastaneye kaldırıldığı ve bir bacağının kırıldığı duyuruldu. Talihsiz gencin tedavisinin ardından taburcu edileceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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