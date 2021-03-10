Yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun ölümden döndü
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Yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun ölümden döndü

10.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:56
Yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun ölümden döndü

Karabük'te ayağı ve elleri yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun Özdemir ölümden döndü.

Karabük'te ayağı ve elleri yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun Özdemir ölümden döndü.

Olay Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Dolmuştan indikten sonra annesinin elini bırakan Tayfun Özdemir (4) yürüyen merdivenden çıkış yaptığı sırada ayağı sıkıştı. Oğlunun çığlıklarını duyan anne yardıma koşarken vatandaşlardan biri butona basarak merdivenin hareketini durdurdu. Elleri ve ayağı sıkıştığı yerden kurtarılan 4 yaşındaki Özdemir taksi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun iki eli ve bir bacağında ezilme meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Özdemir'in tedbir amaçlı hastanede müşahede altında tutulduğu belirtildi. Anne Ayla Özdemir, İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, olayın dolmuştan indikten sonra meydana geldiğini belirtti.

"ÇOCUĞU TAMAMEN YUTUYORDU MERDİVEN"

Bir anda oğlunun ayaklarının yürüyen merdivene sıkıştığını ifade eden Özdemir, "Biz onu kurtaralım derken ayağını kaptı. Daha sonra elini kaptı. Oradan bir ağabey hemen merdiveni durdurdu. 3-4 kişi çocuğu tuttuk, çocuğu çektik. Az daha çekmesek çocuğu tamamen yutuyordu merdiven. Taksi tutup hastaneye geldik" diye konuştu.

Aynı yürüyen merdivende daha önce kayınvalidesinin de sıkıştığını aktaran Özdemir, şikayetçi olacaklarını söyledi.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA)

Yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun ölümden döndü
Yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun ölümden döndü
Yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun ölümden döndü
Yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun ölümden döndü
Yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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