"Yürüyen Köşk, Yürüyen Yalova" projesi ikinci etabı gerçekleşti

YALOVA (AA) - Yalova Valiliği koordinesinde Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında çeşitli spor aktivitilerini içeren " Yürüyen Köşk, Yürüyen Yalova" adlı projesinin ikinci ayağı yapıldı.

Vali Muammer Erol öncülüğünde İDO Feribot İskelesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, Yürüyen Köşk'e kadar yürüyüş yaptı.

Her ayın ilk çarşamba günü olarak planlanan yürüyüşte, "Dünya Diyabet Günü", "Dünya KOAH Günü", "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" ve "Organ Bağışı Haftası" ile ilgili dövizler taşındı.

Yürüyen Köşk bahçesinde Sağlık Müdürlüğüne bağlı fizyoterapist eşliğinde vatandaşların spor yapmasıyla son buldu.

Programa, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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