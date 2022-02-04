Yürüdüğü kaldırım çöktü, açılan çukura düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yürüdüğü kaldırım çöktü, açılan çukura düştü

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
 - Güncelleme:
Yürüdüğü kaldırım çöktü, açılan çukura düştü

ELAZIĞ'da S.D. isimli kişi, yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

ELAZIĞ'da S.D. isimli kişi, yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Yaralanan S.D., ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. S.D. isimli kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada çökme meydana geldi. Oluşan çukura düşen S.D.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma ile S.D.'yi düştüğü çukurdan çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yürüdüğü kaldırım çöktü, açılan çukura düştü

Yürüdüğü kaldırım çöktü, açılan çukura düştü

Yürüdüğü kaldırım çöktü, açılan çukura düştü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title