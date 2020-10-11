Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

11.10.2020 09:06 | Son Güncelleme: 11.10.2020 09:12
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkenin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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