Meteoroloji uyardı! 8 ilde sağanak bekleniyor
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Meteoroloji uyardı! 8 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan tahminlere göre 8 ilde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! 8 ilde sağanak bekleniyor
27.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı bulutlu
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kaynak: İHA

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