Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz hafta uzun yıllardır yaşadığı Tayland'da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Çantay'ın cenazesini taşıyan THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK69 sefer sayılı uçağı bu sabaha karşı saat 05.30'da İstanbul Havalimanına ulaştı.

ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Uçaktan indirilen Karahan Çantay'ın cenazesi havalimanındaki işlemlerin ardından daha sonra otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise Çantay'ın cenazesinin defnedilmek üzere Ankara'ya gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı