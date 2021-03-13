Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi
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Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi

13.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:55

Yıllar önce Türkiye'de yurt dışına taşınan eski model Karahan Çantay, geçtiğimiz hafta Tayland'a geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Çantay'ın cenazesi bugün uçakla Türkiye'ye getirildi.

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz hafta uzun yıllardır yaşadığı Tayland'da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Çantay'ın cenazesini taşıyan THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK69 sefer sayılı uçağı bu sabaha karşı saat 05.30'da İstanbul Havalimanına ulaştı.

ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Uçaktan indirilen Karahan Çantay'ın cenazesi havalimanındaki işlemlerin ardından daha sonra otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise Çantay'ın cenazesinin defnedilmek üzere Ankara'ya gönderilmesi bekleniyor.

Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (9)
CAN DEP: Bunu kim secmiski..?
Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
XMEN: Beynin yok, fikrin var arkadaş. Kim seçmiş ne demek. Yaşın kaç senin
Yayından Kaldır
AKIN: Yazık günah keçisi yaptılar ülkesinde yaşatmadılar ona bunu yapanlar sefa icinde yaşıyorlar unutmasınlar Allahın adaleti şaşmaz bekleyip görsünler
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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