Yurtdışı nasıl yazılır? TDK'ya göre yurt dışı ayrı mı bitişik mi yazılır?

20.09.2019 14:03

Yurt dışı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yurtdışı nasıl yazılır? Yurt dışı mı yurtdışı mı? TDK'ya göre yurt dışı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

YURT DIŞI NASIL YAZILIR? AYRI MI BİRLEŞİK Mİ?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "yurt dışı" şeklindedir. Bununla birlikte iç, dış, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Örnek olarak ahlak dışı, ceviz içi, ardı sıra ve yurt dışı

1. sıfat Yurt sınırları dışında olan.

2. isim Yurt sınırları dışındaki her yer.

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YURT DIŞI İLE ÖRNEK CÜMLELER

Yurt dışına çıkmadan önce gideceğin yeri iyice araştırdın mı?

İngilizce öğrenmek için yurt dışına çıkmayı düşünüyorum.