Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Musa Şahin ve Devlet Bahçeli Bulvarlarındaki sakinlik Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanlarında sakinlik Boş cadde ve sokaklar Cadde sokaklarda az sayıda vatandaşların yürümesi Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyorOSMANİYE - Yeni tip koronavirüs...

Musa Şahin ve Devlet Bahçeli Bulvarlarındaki sakinlik Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanlarında sakinlik Boş cadde ve sokaklar Cadde sokaklarda az sayıda vatandaşların yürümesi Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor. Kaynak: AA