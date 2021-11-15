Yurt Dışında Yaşayan Gençler İçin Senaryo Okulu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında ikamet eden, sinemacılık alanına ilgi duyan genç vatandaşlara yönelik "Senaryo okulu" düzenliyor. Proje kapsamında temel senaryo eğitimlerinin yanı sıra atölye derslerinde senaryo yazma pratiğini geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapılacak. Film, belgesel, kısa film vb. alanlarda içerik üretmek isteyen ve bu alanda içerik üretip başarı kazanmayı düşünen gençler, Senaryo Okuluna davet ediliyor. 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Strazburg'ta gerçekleştirilecek Senaryo Okulu'ndaki derslerde her adayın yazılı metinler üretmesi teşvik edilerek buna yönelik çalışmalar yapılacak.

Senaryo okuluna 01 Ocak 1986 ve 01 Ocak 2003 tarihleri arasında doğmuş olanlar başvurabilecek. Adayların programa katılabilmesi için; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ve İtalya ülkelerinde ikamet ediyor olması gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 22 KASIM 2021

Programa başvurmak isteyen adayların istenilen belgeleri "dma@ytb. gov. tr" adresine e-posta yoluyla göndermesi bekleniyor. Adaylardan programa katılma isteğini ve gerekçelerini bildiren motivasyon mektubu da isteniyor. Programa ilişkin detaylı bilgiler ve gerekli belgeler de https://www. ytb. gov. tr/duyurular/senaryo-okulu adresinde yer alıyor. Programa son başvuru tarihi ise 22 Kasım 2021 olarak belirlendi.

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