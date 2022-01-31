Yürekleri ağza getiren kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Tokat'tan üzücü haber geldi. Rize'den Konya istikametine giden yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan Tokat-Turhal karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi.

13 YOLCU YARALANDI

İlk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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