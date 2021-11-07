Yürek yakan haykırışlar! İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı - Haberler
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Yürek yakan haykırışlar! İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Hindistan'da kulaklarından çekerek köpeğe işkence eden adam, ineğin ani müdahalesiyle neye uğradığını şaşırdı. İşkenceci, inekten aldığı darbeden sonra zor toparlandı.

Hindistan'da kaydedilen görüntüler, kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı. Köpeğin kulaklarından tutarak dakikalarca işkence eden adam, bu anları gören inek tarafından engellendi.

TEK HAMLESİYLE YERE SERDİ

Köpeğin haykırışlarına daha fazla dayanamayan inek, bir anda adamın üstüne saldırarak köpeği kurtardı. İnekten bu hamleyi beklemeyen adamın bir süre kendine gelemediği görüldü.

MİLYONLARCA İZLENDİ

İneğin, köpeği ustaca kurtardığı anlar sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı. Kullanıcılar, ineğe hareketi nedeniyle alkış yağdırdı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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