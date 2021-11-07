Yürek yakan haykırışlar! İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Hindistan'da kulaklarından çekerek köpeğe işkence eden adam, ineğin ani müdahalesiyle neye uğradığını şaşırdı. İşkenceci, inekten aldığı darbeden sonra zor toparlandı.
Hindistan'da kaydedilen görüntüler, kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı. Köpeğin kulaklarından tutarak dakikalarca işkence eden adam, bu anları gören inek tarafından engellendi.
TEK HAMLESİYLE YERE SERDİ
Köpeğin haykırışlarına daha fazla dayanamayan inek, bir anda adamın üstüne saldırarak köpeği kurtardı. İnekten bu hamleyi beklemeyen adamın bir süre kendine gelemediği görüldü.
MİLYONLARCA İZLENDİ
İneğin, köpeği ustaca kurtardığı anlar sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı. Kullanıcılar, ineğe hareketi nedeniyle alkış yağdırdı.
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