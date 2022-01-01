Yürek parçalayan görüntüler! Sınırda donarak ölen Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun canını kurtardı - Haberler
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Yürek parçalayan görüntüler! Sınırda donarak ölen Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun canını kurtardı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden sonra milyonlarca insanın ülkesinden göç etmesiyle ortaya büyük dramlar çıktı. Ancak yaşanan son olay görenlerin yüreklerini paramparça etti. Van sınırından Türkiye'ye iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan anne, buz gibi soğuğa dayanamayarak can verdi. Annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirmesi ise yaşanan dramın boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'nin 31 Ağustos'ta 20 yıl boyunca işgal altında tuttuğu Afganistan'dan çekilmesiyle ülkede kısa sürede kontrolü ele geçiren Taliban, büyük bir göçün yaşanmasına neden olmuştu. Kısa sürede milyonlarca Afgan düzensiz göçmen çevre ülkelere ve Türkiye'ye sığındı. Halen devam eden göçlerin altından ise korkunç dramlar çıkıyor.

ÇARESİZ ANNE DONARAK ÖLDÜ

Son olarak Türkiye sınırına geçmen isteyen Afgan kadın ve iki çocuğu zorlu kış şartlarında hayatta kalmaya çalıştı. Buz gibi havaya dayanamayan çaresiz kadın, donarak can verdi. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü.

Yürek parçalayan görüntüler! Sınırda donan Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun canını kurtardı

ÇOCUKLARI ÖLMESİN DİYE ÇORAPLARINI ELLERİNE GEÇİRMİŞ

Anne ve iki çocuğu bulan köylülerin anlattıklarına göre, annenin çocukları ölmesin diye çoraplarını çocukların eline geçirdiği öğrenildi.

Yürek parçalayan görüntüler! Sınırda donan Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun canını kurtardı

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