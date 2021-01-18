Yürek burkan görüntü... Kadıköy'de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada
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Yürek burkan görüntü... Kadıköy'de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

18.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:23

Yürek burkan görüntü.

Yürek burkan görüntü... Kadıköy'de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Kadıköy'de bakıcısı tarafından sözlü şiddete uğrayan yaşlı kadının yardım çığlığı kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de Özbekistan uyruklu kadının, bakıcı olarak çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının pencereye çıkarak 'burada beni dövüyorlar' diyerek yardım istediğinin yer aldığı görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe'de meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülüyor. Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının 'ne polisi ya jandarmaya göster' diyerek dalga geçtiği yer alıyor. Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının "burada beni dövüyorlar" diyerek yardım görülüyor.

Yürek burkan görüntü... Kadıköy'de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada
Yürek burkan görüntü... Kadıköy'de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada
Yürek burkan görüntü... Kadıköy'de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada
Yürek burkan görüntü... Kadıköy'de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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