Yüreğir'de yüz yüze eğitim için okullar dezenfekte edildi
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Yüreğir'de yüz yüze eğitim için okullar dezenfekte edildi

25.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:20
Yüreğir'de yüz yüze eğitim için okullar dezenfekte edildi

Yüreğir Belediyesi, 1 Mart'ta kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek okullarda temizlik yaptı.

Yüreğir Belediyesi, 1 Mart'ta kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek okullarda temizlik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okulları ilaçlayıp dezenfekte etti.

Park ve bahçeler ekipleri ise çim biçme ve budama çalışmaları ile okullarda çevre düzenlemesi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli, velilerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla okullara gönderebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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