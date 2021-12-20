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Yüreğir'de yetimler sevindirildi

Yüreğir'de yetimler sevindirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı.

ADANA (İHA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı.

Yüreğir Belediyesi, İnsani Yardım Derneği ve Türk Kızılayı, ilçedeki 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi dağıttı.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İnsani Yardım Derneği Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, "Yetimlerin yüzü güldükçe dünya daha güzel olacaktır" dedi.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ise iyiliği bulaştırmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Yetimlerin başının okşanmasının çok önemli olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir " Yetimlere sahip çıkmak onları kucaklamak sahiplenmek en önemli görevlerimizden biridir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yetim yavrularımızı sahip çıkmaya, onları koruyup kollamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA

Yüreğir'de yetimler sevindirildi

Yüreğir'de yetimler sevindirildi

Yüreğir'de yetimler sevindirildi

Yüreğir'de yetimler sevindirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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