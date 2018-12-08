Yüreğir'de Minibüsle Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan yolunda seyreden Bünyamin Kazan'ın kullandığı 01 M 0453 plakalı yolcu minibüsü, Mehmet Aktemur idaresindeki 07 HAF 64 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, minibüsteki yolculardan Vahide Tolay, Hasan Bacaksız, Gülay Güneş ile Hakan Köse yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.