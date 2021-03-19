Yüreğir Belediyesi'nde kurum içi masa tenisi turnuvası düzenlendi
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Yüreğir Belediyesi'nde kurum içi masa tenisi turnuvası düzenlendi

19.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:06
Yüreğir Belediyesi'nde kurum içi masa tenisi turnuvası düzenlendi

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Yüreğir Belediyesi çalışanları için masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Yüreğir Belediyesi çalışanları için masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuva Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in de katılımıyla gerçekleşti.

Eleme usulü ile gerçekleşen turnuvada birinci Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice olurken Benlice'ye ödülünü Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir verdi.

Başkan Kocaispir, turnuvayı düzenlemekteki amaçlarının personeller arasındaki kurum içi iletişim ve dostluk bağlarını güçlendirmenin yanı sıra çalışanları spor yapmaya teşvik etmek olduğunu belirterek turnuvaya katılan tüm personele teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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