Yüreğir Belediyesi Beyaz Masa ile iki yılda 48 bin şikayete çözüm buldu

Yüreğir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı "Beyaz Masa" biriminin 2 yılda 48 bin talebi çözüme kavuşturduğu bildirildi.