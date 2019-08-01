Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'den AA'ya ziyaret

Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kocaispir, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ve çalışanlarla bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Firik ile görüşen Kocaispir, belediye çalışmalarından bahsederek, "Yüreğir'e var gücümüzle hizmet etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Firik de AA'nın çalışmalarını anlattı.

Kaynak: AA