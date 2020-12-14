Yunusemre Belediyesi evi yanan aileye sahip çıktı
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Yunusemre Belediyesi evi yanan aileye sahip çıktı

14.12.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:04
Yunusemre Belediyesi evi yanan aileye sahip çıktı

Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde evi yanan aileye sahip çıktı.

Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde evi yanan aileye sahip çıktı. Belediye ekipleri aileye ev eşyası, kıyafet ve gıda yardımında bulundu.

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde çıkan yangında evi zarar gören Muharrem K. ve ailesine yardım elini uzattı. Aileye gıda, kıyafet ve eşya yardımında bulunan ekipler, aileye sahip çıktı. Muharrem K. yapılan yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi evi yanan aileye sahip çıktı
Yunusemre Belediyesi evi yanan aileye sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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