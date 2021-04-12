Yunus Özdiken kimdir? Yunus Özdiken hayatı ve biyografisi! Yunus Özdiken kaç yaşında, nereli?
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Yunus Özdiken kimdir? Yunus Özdiken hayatı ve biyografisi! Yunus Özdiken kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Yunus Özdiken kimdir? Yunus Özdiken hayatı ve biyografisi! Yunus Özdiken kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yunus Özdiken, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yunus Özdiken hakkında merak edilenler. Yunus Özdiken hayatı ve biyografisi. Yunus Özdiken kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yunus Özdiken merak konusu oldu. İşte Yunus Özdiken hakkında merak edilen Yunus Özdiken kimdir, Yunus Özdiken hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YUNUS ÖZDİKEN KİMDİR?

Yunus Özdiken, Magazin ve sanat dünyasının dışın bir kariyere sahiptir. Özel bir firmada ekosistem koordinatörlüğü yapan Yunus Özdiken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezundur.

Yunus Özdiken, Bilgi Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimi aldı. Yunus Özdiken, sevgilisi Yunus Özdiken için şunları söylemişti; Beni yolda kim görse, Barış'ı soruyor. Hayatımdaki kişiye (Yunus Özdiken) ayıp. Sevgilim olduğunu bile bile dedikodu çıkarıyorlar. Yoruldum artık. O çok zeki, esprili, bana hitap eden, hayatımı geçirebileceğim biri. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, benim evrilmeme ve gelişmemi sağlıyor". İfadelerini kulandı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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