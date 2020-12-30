Yungblud gençlik hataları sayesinde 'kendini bulmuş'

Yungblud "kendini keşfetmek" için seks, uyuşturucu, alkol ve cinsel kimliğiyle ilgili deneyler yapmış.

Yungblud "kendini keşfetmek" için seks, uyuşturucu, alkol ve cinsel kimliğiyle ilgili deneyler yapmış.

Ünlü şarkıcı, 16 yaşındayken Londra'ya taşınmak için Kuzey İngiltere'den ayrıldı ve aynı yolu izleyerek İngiliz başkentine taşınmış tüm arkadaşlarından çok farklı ve serseri ruhlu bir yaşam tarzını seçti. O döneme dair açıklamalar yapan Yungblud, Londra'dayken kendisini daha iyi ifade edebildiğini söyledi. O yıllarda "beyninin her bir parçasını" çözümlemek istediğini söyleyen 23 yaşındaki müz

Kaynak: DailyMotion.com