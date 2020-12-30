Yungblud gençlik hataları sayesinde 'kendini bulmuş'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yungblud gençlik hataları sayesinde 'kendini bulmuş'

30.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:47

Yungblud "kendini keşfetmek" için seks, uyuşturucu, alkol ve cinsel kimliğiyle ilgili deneyler yapmış.

Yungblud "kendini keşfetmek" için seks, uyuşturucu, alkol ve cinsel kimliğiyle ilgili deneyler yapmış.

Ünlü şarkıcı, 16 yaşındayken Londra'ya taşınmak için Kuzey İngiltere'den ayrıldı ve aynı yolu izleyerek İngiliz başkentine taşınmış tüm arkadaşlarından çok farklı ve serseri ruhlu bir yaşam tarzını seçti. O döneme dair açıklamalar yapan Yungblud, Londra'dayken kendisini daha iyi ifade edebildiğini söyledi. O yıllarda "beyninin her bir parçasını" çözümlemek istediğini söyleyen 23 yaşındaki müz

Yungblud gençlik hataları sayesinde 'kendini bulmuş'

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Seyit Torun Öznur Çalık Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Murat Dalkılıç Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Ryan Babel Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Erkek Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yungblud gençlik hataları sayesinde 'kendini bulmuş' - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 10:52:56. #1.15#
title