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Hindistan'da bir fabrikada erimiş demirin işçilerin üstüne dökülmesi sonucu 8 kişi öldü

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Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletindeki bir çelik fabrikasında işçilerin üzerine 1600 derece sıcaklığındaki erimiş demirin dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üstüne erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, polis, eyaletin Visakhapatnam kentindeki çelik fabrikasında vinçle başka bir alana taşındığı sırada sıcaklığı 1600 derece olan erimiş demirin işçilerin üstüne döküldüğünü açıkladı.

???????Press Trust of India (PTI) ajansına açıklama yapan ismi paylaşılmayan bir yetkili, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Modi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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