Yunanistan, Türkiye kara sınırına dikenli tel takviyesi yaptı
Yunan sınır güvenlik ekipleri özel TIR'larla taşınan metrelerce uzunluktaki hazır yapım dikenli telleri Meriç Nehri kıyısına döşedi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Yunan sınır güvenlik ekipleri özel TIR'larla taşınan metrelerce uzunluktaki hazır yapım dikenli telleri Meriç Nehri kıyısına döşedi. Gümülcine ile Edirne sınırı arasındaki köprüde Yunan bando ekibi ise küçük bir gösteri sundu.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
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