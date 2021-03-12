Yunanistan, İsrail'den kiralayacağı İHA'lar için İskiri Adası'nda özel üs kurdu
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Yunanistan, İsrail'den kiralayacağı İHA'lar için İskiri Adası'nda özel üs kurdu

12.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:38

Yunanistan, İsrail'le yaptığı savunma iş birliği anlaşması kapsamında, kiralayacağı 2 Heron tipi insansız hava aracı için Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'nda özel üs kurdu. Araçların Yunanistan'ın deniz sınırlarını, göçmen akınlarını ve Türkiye'nin hareketlerini daha yakından denetleyeceği öğrenildi.

Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma iş birliği anlaşması kapsamında 3 yıllığına Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılan insansız hava araçlarının İskiri Adası'ndaki 135. Hava Üssü'nde oluşturulan özel üste konuşlandırılacağını yazdı.

NİSANDA FAALİYETE GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

Yunan askeri personelin İsrail'deki eğitimlerinin tamamlandığı belirtilen haberde, Heronların ileriki günlerde Yunanistan'a getirilerek nisanda faaliyete geçirilmesinin planlandığı ileri sürüldü. Haberde, Yunan Kara Kuvvetlerinde 6 Pigasos II Block ve 8 Sperwer tipi insansız hava aracının daha bulunduğu ancak bunların eski teknoloji olduğuna işaret edilerek, Türkiye'nin İHA alanında son yıllarda büyük yatırımlar yaptığı ve kendi araçlarını ürettiği vurgulandı.

SINIRLAR VE TÜRKİYE'NİN HAREKETLERİ YAKINDAN DENETLENECEK

İsrail'den alınacak Heronların görevinin Yunanistan'ın deniz sınırlarını, göçmen akınlarını ve Türkiye'nin hareketlerini daha yakından "denetlemek" olduğu kaydedilen haberde, "2 UAVs'in Yunan hava kuvvetlerine katılımıyla Yunan silahlı kuvvetleri, insansız hava araçları alanında birçok aşamayı aynı anda atlayacak." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan, İsrail'den kiralayacağı İHA'lar için İskiri Adası'nda özel üs kurdu
Haber Yorumları (7)
BİLİRKİŞİ: Oniki adaları aldılar ses yok ona göre yubanın kafasını attırmayın öyke sahtekar arap palavralarıyla efekenmeye benzemez bu işler
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ORHUN: Yunanlılara gerçekten ne diyeceksin abi inanılmaz adamlar farkında değil herhalde kiraladıkları iha düşerse ne kadar para gidecek düşünemiyorlar herhalde sonuçta yasalara karşı geliyorlar yunanistan suriye gibi olursa şaşmam
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AGA: israil usa silah almak seytana guvenmek ile ayni zamanin da bize cok kazik atti yakinda hepsi duzer ayni almanya oldugu gibi adamlar savac icin hazirlik yapiyor ise biz niye bakiyoruz tank fuzeleri hedefe hazir yok ve yunanistanin ne kadar ønemli yeri var ise ayarla bi sorunda hepsini ayni anda vur kisaca komsu masali bitmesi gerek tarih boyu adamlar dusmanlik yapiyor biz komus diyoruz bir daha komsu yerine dusmaniz deyin o zaman herkes yerini bilsin
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