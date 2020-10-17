Yunanistan insanlığa duvar örüyor: Sınıra 27 km'lik çit yapımına başlandı
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Yunanistan insanlığa duvar örüyor: Sınıra 27 km'lik çit yapımına başlandı

17.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:39
Yunanistan insanlığa duvar örüyor: Sınıra 27 km'lik çit yapımına başlandı

Yunanistan'dan göçmenlerin sınırdan geçişleri engellemek için ses cihazının ardından toplam 27 km uzunluğundaki çitin inşaatına başladı.

Yunanistan'dan göçmenlerin sınırdan geçişleri engellemek için ses cihazının ardından toplam 27 km uzunluğundaki çitin inşaatına başladı. Göçmenlere yönelik inşa edilen çitlerin temel atma törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in katılacağı ifade edildi.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik geçiş engellerine yönelik girişimlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Atina yönetiminin Meriç (Evros) sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi. Türk-Yunan sınırında, kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi. Meriç Sınırı'na (Evros) metal çit inşaatı yapımına başlandı. Göçmenlere yönelik inşa edilen çitlerin temel atma törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in katılacağı ifade edildi.

TEL DUVAR İNŞAATI TÖRENLE BAŞLIYOR

 Metal çitin, mevcut çit gibi sürekli olmayacağı, ilk 9 km'lik bölümü Ferecik'in Petalo bölgesine; sonraki 15 km'nin ise Çirozi alanını kapsayacak şekilde 2,5 km de Nea Egnatia bölgesine yerleştirileceği belirtildi.  Başbakan Miçotakis ziyareti öncesinde bölgeye gelen Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bölgedeki bazı askeri birliklerin hazırlık ve eğitim durumunu teftiş etti, daha sonra da metal çitin yapımına başlanan sınır boyuna geçerek çalışmaları yakından izledi. Öte yandan Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirmişti.


Yunanistan insanlığa duvar örüyor: Sınıra 27 km'lik çit yapımına başlandı
Yunanistan insanlığa duvar örüyor: Sınıra 27 km'lik çit yapımına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
HE: Olması gerekeni yapıyorlar.
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YUNAN DÜŞMANI: YUNANLILARA DÜŞMANIM AMA NE YAPACAKLARDI GÜL MÜ DİKECEKLERDİ ACABA SİZ DUVARLARI YIKTINIZ MAYINLARI TEMIZLEDINIZDE NE OLDU ACABA ÜLKENIN YARISI SURİYELİ
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MEMET33: NİYE İNSANLIĞA DEDİNİZ Kİ, BİZ YAPMADIKTA NE OLDU MEMLEKET YOLGEÇEN HANI. SOKAKTAKİ HER 10 İNSANDAN ANCAK 2 Sİ BİZE BENZİYOR.
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