Yunanistan'ın sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu
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Yunanistan'ın sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yunanistan'ın ünlü modellerinden 2 çocuk annesi oyuncu ve şarkıcı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu. Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan ünlü ismin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Model, oyuncu, şarkıcı olan ve son olarak bir radyoda müzik programı yapan 38 yaşındaki Nana Topaskou'nun ölümü Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Evli iki çocuk annesi ismin, ölümüne neden olabilecek herhangi bir rahatsızlığının olmadığı da açıklandı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Sözcü'de yer alan habere göre, evinde ölü bulunan sanatçının ani ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini derinden etkiledi.Polisin olayla ilgili soruşturma başlatırken Topaskou'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yunanistan'ın sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu

EVLİ VE İKİ ÇOCUĞU VAR

Yunanistan'ın Serres kentinde yaşayan ve iş insanı Mavroudis Anagnostaras ile evli olan iki çocuk annesi, modelliğin yanı sıra What I Love şarkısıyla ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Judas TV Dizisi'nde rol alan Tophaskou, birçok televizyon programında yer aldı.

Yunanistan'ın sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
DOĞRUCU DAVUD: Nazar değmiştir.
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Yunanistan'ın sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu - Haberler Magazin
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