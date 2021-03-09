Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 28 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından can salı içerisinde Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından can salı içerisinde Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, can salı içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ