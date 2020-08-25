Yunanistan açıklarında 80 düzensiz göçmeni taşıyan bot battı! Kurtarma çalışmaları başladı
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Yunanistan açıklarında 80 düzensiz göçmeni taşıyan bot battı! Kurtarma çalışmaları başladı

Yunanistan'da, Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bot battı. Düzensiz göçmenleri kurtarmak için arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı.

Yunanistan açıklarında 80 düzensiz göçmeni taşıyan bot battı! Kurtarma çalışmaları başladı
25.08.2020 23:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:47

Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı.

ARAMA-KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Rodos Liman Müdürlüğü, dalgıç ekibi ve bir Süper Puma helikopterinin batan bottaki düzensiz göçmenler için başlatılan arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını duyurdu.

Bölgedeki hava şartlarının arama-kurtarma çalışmaları için elverişli olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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