Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ölüme terk ettiği 44 göçmen kurtarıldı

YUNAN Sahil Güvenlik unsurları tarafından darbedilerek, pasaport, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra Ege Denizi'nde ölüme terk edilen 44 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 14 Kasım'da İtalya'ya ulaşmaya çabalayan kadın, erkek ve çocuktan oluşan 44 Afganistan uyruklu sığınmacının bulunduğu tekne, Mora Yarımadası'nın batısında Mezapos açıklarında arızalandı. Ege Denizi'nde mahsur kalan göçmenler, Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinden yardım talep etti. Bölgeye ulaşan Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin bulunduğu tekneyi 6 saat boyunca Ege Denizi'nde bot ile çekti. Tekneye çıkarılan göçmenler, silahlı ve maskeli Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilerek, pasaport, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra plastik botlar ile denizin ortasına bırakılarak ölüme terk edildi. Göçmenlerin çığlıklarını duyan Türk balıkçı teknelerindekiler, durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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