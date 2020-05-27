Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor

Yunanistan'da, ülke halkını yeni tip koronavirüs salgınına karşı korumak için önümüzdeki haftadan itibaren genel verem aşısı yapılacak. Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 17 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 892 vaka tespit edildi.

27.05.2020 23:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:35

Yunanistan'da, ülke halkını Kovid-19 hastalığına karşı korumak amacıyla önümüzdeki haftadan itibaren genel verem aşısı yapılacak.

Neakriti portalının haberine göre, Yunanistan Ulusal İlaç Ajansı tarafından onay alan aşılama kararı, başta başkent Atina, Selanik ve Patras olmak üzere ülkenin tüm kentlerinde uygulanacak. Haberde, Almanya, Avustralya ve Hollanda'nın da benzer uygulamaya başvurduğu belirtildi.

BU TEDBİR RİSK GRUBUNDAKİ İNSANLARI KORONAYA KARŞI KORUYACAK

Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı 1920'li yıllarda geliştirdiği ve bu nedenle Bacillus Calmette-Guérin (BCG) adını alan verem aşısının etkinliği, 3 yıl boyunca yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları tarafından ispatlandı. BCG aşısı yapılan insanlarda solunum yolu enfeksiyonunun gelişme ihtimalinin 5 kat daha az olduğu ortaya çıkarıldı. Uzmanların görüşüne göre, bu tedbir risk grubundan insanları Kovid-19'a karşı koruyacak.

Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi'nden Prof. Evangelos Giamarellos, "Özel bir aşı olmadığında, verem aşısı gibi genel koruma sağlayan aşılarla kolektif bağışıklık geliştirilebilir" dedi.

AŞININ ETKİSİ HAYAT BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Giamarellos, aşı öncesinde vatandaşlara koronavirüs antikor testinin yapılacağını kaydetti. Günümüzde bazı ülkelerde tüm çocuklara doğduklarından hemen sonra BCG aşısı yapılıyor. Aşının etkisi hayat boyunca devam ediyor.

Koronavirüs salgını bağlamında, yaygın olarak BCG aşısının yapıldığı ülkelerde vaka ve ölüm sayısının çok daha az olduğu yönünde tahminler yürütülmüştü. BCG aşısının zorunlu olarak uygulandığı ülkeler arasında Rusya da yer alıyor.

Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor

Dünya Manşet

Haberler

Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı Haber
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı Haber
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı Haber
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, 'katil' sloganıyla protesto edildi
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, "katil" sloganıyla protesto edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Adnan Menderes Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Hande Ataizi Ersin Korkut
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Twitter Yassıada Instagram
Şu an buradasınız: Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 23:35:51. #1.15#
title