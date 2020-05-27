Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor Yunanistan'da, ülke halkını yeni tip koronavirüs salgınına karşı korumak için önümüzdeki haftadan itibaren genel verem aşısı yapılacak. Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 17 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 892 vaka tespit edildi.

Yunanistan'da, ülke halkını Kovid-19 hastalığına karşı korumak amacıyla önümüzdeki haftadan itibaren genel verem aşısı yapılacak.

Neakriti portalının haberine göre, Yunanistan Ulusal İlaç Ajansı tarafından onay alan aşılama kararı, başta başkent Atina, Selanik ve Patras olmak üzere ülkenin tüm kentlerinde uygulanacak. Haberde, Almanya, Avustralya ve Hollanda'nın da benzer uygulamaya başvurduğu belirtildi.

BU TEDBİR RİSK GRUBUNDAKİ İNSANLARI KORONAYA KARŞI KORUYACAK

Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı 1920'li yıllarda geliştirdiği ve bu nedenle Bacillus Calmette-Guérin (BCG) adını alan verem aşısının etkinliği, 3 yıl boyunca yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları tarafından ispatlandı. BCG aşısı yapılan insanlarda solunum yolu enfeksiyonunun gelişme ihtimalinin 5 kat daha az olduğu ortaya çıkarıldı. Uzmanların görüşüne göre, bu tedbir risk grubundan insanları Kovid-19'a karşı koruyacak.

Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi'nden Prof. Evangelos Giamarellos, "Özel bir aşı olmadığında, verem aşısı gibi genel koruma sağlayan aşılarla kolektif bağışıklık geliştirilebilir" dedi.

AŞININ ETKİSİ HAYAT BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Giamarellos, aşı öncesinde vatandaşlara koronavirüs antikor testinin yapılacağını kaydetti. Günümüzde bazı ülkelerde tüm çocuklara doğduklarından hemen sonra BCG aşısı yapılıyor. Aşının etkisi hayat boyunca devam ediyor.

Koronavirüs salgını bağlamında, yaygın olarak BCG aşısının yapıldığı ülkelerde vaka ve ölüm sayısının çok daha az olduğu yönünde tahminler yürütülmüştü. BCG aşısının zorunlu olarak uygulandığı ülkeler arasında Rusya da yer alıyor.