Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
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Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, haddini aşan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedef alan Yunan general, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" şeklinde gülünç ifadelere imza attı.

09.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:05

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hazmedemeyen Yunanistan haddini aşan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Yunan Genelkurmay Başkanı, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" sözleriyle gülünç ifadeler kullandı.

YUNANİSTAN PROVOKASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını hazmedemeyen, hem Akdeniz hem de Ege'de TSK karşısında küçük duruma düşen Yunanistan, Türkiye'yi provoke etmeye yönelik söylemlerini sürdürüyor. Son provokatif açıklama Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan geldi.

YUNAN GENERALDEN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR

Star'ın haberine göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını başlatacağını duyurmasının hemen ardından Yunan televizyonuna konuşan Yunan general Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" sözleriyle haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit

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