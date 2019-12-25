Yunanistan Dışişleri Bakanı, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı
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Yunanistan Dışişleri Bakanı, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayinine katıldı.

25.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:38
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayinine katıldı.

Fener Rum Patrikhanesi içerisinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayin, sabah erken saatlerde başladı. Ayine katılmak için Yunanistan ve pek çok Avrupa ülkesinden gelen vatandaşlar, kilise girişinde mum yakarak dua etti. Ayinde İncil'den bölümler okunurken ilahiler söylendi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da kilisede düzenlenen ayine katıldı. Sabah erken saatlerde başlayan ayin, devam ediyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

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: Yunanistan Dışişleri Bakanı, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı
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