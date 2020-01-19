: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı

19.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:59

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün düzenlenecek Libya Zirvesi'nde kendine yer bulamayan Atina yönetimi, semboller üzerinden Türkiye'ye mesaj göndermeye devam ediyor.

Darbeci General Halife Hafter, geçtiğimiz gün Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirmiş ve burada Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

OSMANLI GÖNDERMESİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, resmi Facebook hesabı üzerinden Hafter ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Dendias'ın bu paylaşımında Hafter ile bir tabloya baktıkları görülüyor. Tablo, Osmanlı Devleti ile Yunan deniz kuvvetlerinin karşı karşıya geldikleri İmroz Deniz Muharebesi'ni konu alıyor.

TÜRKİYE'YE MESAJ

1912'deki savaş Yunanistan'ın üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Bu paylaşım, Libya masasında saf dışı kalan ve Doğu Akdeniz'de Ankara'nın hamlelerine karşılık veremeyen Yunanistan'ın "Türkiye'ye verdiği mesaj" olarak yorumlandı.

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