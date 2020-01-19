Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı

Libya Zirvesi'ne davet edilmeyen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Facebook üzerinden darbeci Hafter ile bir tabloya bakarken çekilen fotoğrafını paylaştı. Tablonun, Yunanistan'ın üstünlüğü ile tamamlanan İmroz Deniz Muharebesi'ni konu alması Yunanistan'ın "Türkiye'ye verdiği mesaj" olarak yorumlandı.

19.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:59
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün düzenlenecek Zirvesi'nde kendine yer bulamayan Atina yönetimi, semboller üzerinden 'ye mesaj göndermeye devam ediyor.

Darbeci General Halife Hafter, geçtiğimiz gün 'a ziyaret gerçekleştirmiş ve burada Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

OSMANLI GÖNDERMESİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, resmi Facebook hesabı üzerinden Hafter ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Dendias'ın bu paylaşımında Hafter ile bir tabloya baktıkları görülüyor. Tablo, Osmanlı Devleti ile Yunan deniz kuvvetlerinin karşı karşıya geldikleri İmroz Deniz Muharebesi'ni konu alıyor.

TÜRKİYE'YE MESAJ

1912'deki savaş Yunanistan'ın üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Bu paylaşım, Libya masasında saf dışı kalan ve Doğu Akdeniz'de Ankara'nın hamlelerine karşılık veremeyen Yunanistan'ın "Türkiye'ye verdiği mesaj" olarak yorumlandı.


Haber Videosu

: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı
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