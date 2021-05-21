Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
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Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Yunanistan'ın Korint kentinde 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, şu ana kadar 40 bin dönümden fazla alan küle döndü.

Yunanistan'ın Korint kentinde 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, şu ana kadar 40 bin dönümden fazla alan küle döndü.

Yunanistan'ın Korint kentinin Loutraki tatil beldesindeki Schinos ormanında 19 Mayıs gecesi çıkan yangına müdahale sürüyor. Havadan ve karadan devam ettirilen yangın söndürme çalışmalarında 3. güne girilirken Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 40 bin dönümden fazla alanın küle döndüğü bildirildi. Çok sayıda evin alevler içinde kaldığı, bölgedeki vahşi yaşam alanının ise alevlerden korunduğu aktarıldı. Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, yangının başlangıcından itibaren hızlı bir şekilde hareket edildiğini belirterek Mayıs ayında 21 yıldır bu kadar büyük bir yangın çıkmadığına dikkat çekti. Ancak muhalefet, hükümeti yangın sezonuna hazırlıksız girmekle suçluyor.

İtfaiye teşkilatının verdiği bilgiye göre şu anda Hani Derveni, Pefkeneas ve Agios Ierotheos bölgelerinde aktif yangınlar bulunuyor. Bölgede 89 itfaiye aracı, 278 itfaiye görevlisi ve 21 hava aracı alevlerle mücadele ediyor.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi
Son dakika haber | Yunanistan'daki orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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