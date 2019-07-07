Yunanistan'da seçim: Yeni Demokrasi Partisi lideri Miçotakis önde, Çipras ikinci sırada

Yunanistan'da yapılan erken seçimde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis'in yüzde 38 - 42 aralığında oy alması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı ve Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras yüzde 26.5 - 30.5 oy aralığında ikinci sırada yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle