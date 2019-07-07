Yunanistan'da seçim: Yeni Demokrasi Partisi lideri Miçotakis önde, Çipras ikinci sırada

Yunanistan'da seçim: Yeni Demokrasi Partisi lideri Miçotakis önde, Çipras ikinci sırada

Yunanistan'da yapılan erken genel seçimde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis'in yüzde 38 - 42 aralığında oy alması bekleniyor.

Yunanistan'da seçim: Yeni Demokrasi Partisi lideri Miçotakis önde, Çipras ikinci sırada

Yunanistan'da yapılan erken seçimde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis'in yüzde 38 - 42 aralığında oy alması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı ve Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras yüzde 26.5 - 30.5 oy aralığında ikinci sırada yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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