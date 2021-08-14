Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
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Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın güneyini etkisi altına alan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

Yunanistan'ın güneyini etkisi altına alan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, 'Partina, İlia ve Eğriboz Adası'nın kuzeyinde orman yangın söndürme operasyonları devam ediyor' denildi. Açıklamada, Yunanistan silahlı kuvvetlerinin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği ifade edildi.

RUSYA'DAN MÜCADELEYE DESTEK

Rusya, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a yangın söndürme çalışmalarına destek için hava araçları gönderdi. Gönderilen hava araçları arasında IL-76 tipi uçak ve MI-8 tipi helikopterler de yer aldı. Rusya'nın Yunanistan Elçiliği'nden yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin 63 farklı orman yangını rapor ettiği belirtildi.

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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