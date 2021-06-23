İspanya ve Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya ve Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

İspanya ve Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Dünya

Yunanistan'da kalabalık olmayan açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğu yarından itibaren kaldırılırken 28 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağına son verilecek. Ayrıca, İspanya'da da maske kullanma zorunluğu 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda kaldırılacak.

Koronavirüse karşı tüm dünyada aşılamada önemli bir yol katedilirken iki Avrupa ülkesi normalleşmeye başlıyor. Yunanistan ve İspanya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, 28 Haziran itibarıyla ayrıca kafe, restoran ve spor salonları gibi kapalı alanlarda iki doz aşı olan çalışanlar için test zorunluluğu olmayacağını, açık havada düzenlenecek konser ve düğün gibi etkinliklere 300 kişinin katılabileceğini, düzenli plajlarda 1000 metrekarelik alanda 120 kişinin bulunabileceğini kaydetti.

KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU SÜRECEK

Hardalias, kapalı alanlarda ise maske kullanımının istisnasız olarak zorunlu olduğunu belirtti.

ÜLKEDE KASIM 2020'DEN BU YANA KARANTİNA UYGULANIYOR

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 ay kapalı kalan restoran ve kafeler, 3 Mayıs'tan itibaren dış mekanlarda gerekli mesafe ve sağlık kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Kasım 2020'den bu yana genel karantinanın uygulandığı ülkede, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 520 artarak 419 bin 455'e ulaştı. Ölü sayısı ise 14 artışla 12 bin 595'e yükseldi.

İSPANYA DA CUMARTESİ GÜNÜNÜ BEKLİYOR

Bölgesel Yönetimler Sağlık Konseyinin yaptığı toplantı sonrasında basına verilen bilgilere göre, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana uygulanan maske kullanma zorunluğu, 26 Haziran'dan itibaren 1,5 metrelik sosyal mesafenin garanti edildiği açık alanlarda kaldırılacak. Maske takma zorunluluğu, kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, açık alan bile olsa kalabalık yerlerde, konserlerde, yaşlı bakım evlerinde, aşılama sürecinin yüzde 80'in altında olduğu temel ihtiyaçların karşılandığı çalışma alanlarında devam edecek. Vatandaşların her türlü halde maskelerini yanlarında taşıması zorunlu olacak.

NÜFUSUN YÜZDE 32'Sİ AŞILANDI

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiği İspanya'da verilen rakamlara göre, nüfusun yüzde 31,9'unda (15 milyon 138 bin 439 kişi) aşılama süreci tamamlanırken; en az bir doz aşı olanların sayısı 23 milyon 772 bin 29'u (nüfusun yüzde 50,1'i) buldu. Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İspanya ve Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 21:40:59. #1.14#

title