İspanya ve Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Yunanistan'da kalabalık olmayan açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğu yarından itibaren kaldırılırken 28 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağına son verilecek. Ayrıca, İspanya'da da maske kullanma zorunluğu 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda kaldırılacak.

Koronavirüse karşı tüm dünyada aşılamada önemli bir yol katedilirken iki Avrupa ülkesi normalleşmeye başlıyor. Yunanistan ve İspanya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, 28 Haziran itibarıyla ayrıca kafe, restoran ve spor salonları gibi kapalı alanlarda iki doz aşı olan çalışanlar için test zorunluluğu olmayacağını, açık havada düzenlenecek konser ve düğün gibi etkinliklere 300 kişinin katılabileceğini, düzenli plajlarda 1000 metrekarelik alanda 120 kişinin bulunabileceğini kaydetti.

KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU SÜRECEK

Hardalias, kapalı alanlarda ise maske kullanımının istisnasız olarak zorunlu olduğunu belirtti.

ÜLKEDE KASIM 2020'DEN BU YANA KARANTİNA UYGULANIYOR

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 ay kapalı kalan restoran ve kafeler, 3 Mayıs'tan itibaren dış mekanlarda gerekli mesafe ve sağlık kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Kasım 2020'den bu yana genel karantinanın uygulandığı ülkede, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 520 artarak 419 bin 455'e ulaştı. Ölü sayısı ise 14 artışla 12 bin 595'e yükseldi.

İSPANYA DA CUMARTESİ GÜNÜNÜ BEKLİYOR

Bölgesel Yönetimler Sağlık Konseyinin yaptığı toplantı sonrasında basına verilen bilgilere göre, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana uygulanan maske kullanma zorunluğu, 26 Haziran'dan itibaren 1,5 metrelik sosyal mesafenin garanti edildiği açık alanlarda kaldırılacak. Maske takma zorunluluğu, kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, açık alan bile olsa kalabalık yerlerde, konserlerde, yaşlı bakım evlerinde, aşılama sürecinin yüzde 80'in altında olduğu temel ihtiyaçların karşılandığı çalışma alanlarında devam edecek. Vatandaşların her türlü halde maskelerini yanlarında taşıması zorunlu olacak.

NÜFUSUN YÜZDE 32'Sİ AŞILANDI

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiği İspanya'da verilen rakamlara göre, nüfusun yüzde 31,9'unda (15 milyon 138 bin 439 kişi) aşılama süreci tamamlanırken; en az bir doz aşı olanların sayısı 23 milyon 772 bin 29'u (nüfusun yüzde 50,1'i) buldu. Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu