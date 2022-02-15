Yunanistan'a açılan Pazarkule'de çalışmalar sürüyor

EDİRNE (İHA) - Türkiye'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarından Pazarkule'nin yenilenme çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz Aralık ayında başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında 2 olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış olacak şekilde 6 perona çıkarılacak.

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çerçevesinde yenileme çalışmaları devam ediyor. Yenileme çalışmalarıyla birlikte bölgede kapasite artışının sağlanması hedefleniyor. Modernizasyon kapsamında 2 olan peron sayısının, 3 giriş 3 çıkış olacak şekilde 6 perona çıkarılacağı, gümrük sahasının ise 4 bin 300 metrekareden 22 bin metrekareye genişletileceği bildirildi.

Diğer yandan çalışmaların devam ettiği Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş- çıkışlar devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmalarının ardından, turizmin yanı sıra gurbetçi sezonundaki trafiğin de azalması hedefler arasında yer alıyor.

" Edirne'ye alışveriş için geliyoruz"

Yunanistan'dan Edirne'ye alışveriş için gelen Müjdat Karaslan, peron sayısının arttırılmasının gerekli bir şey olduğunu söyledi. Projenin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Karaslan, "Peron sayısının arttırılması çok iyi bir haber daha önce olması gereken bir şeydi. Edirne'ye alışveriş için geliyoruz ve yazları 2 peron olduğu için çok büyük sıkıntılar oluyor. Bu şekilde olması çok sevindirici bir haber" dedi. - EDİRNE