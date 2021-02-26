Yunan tiyatro sanatçısı Lignadis, çocuklara cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı

Yunan tiyatro sanatçısı ve Yunanistan Ulusal Tiyatrosunun eski Sanat Yönetmeni Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı.

Lignadis'in avukatı Aleksis Kougias, başkent Atina'daki savcılık binasının önünde gazetecilere, müvekkiline yönelik cinsel saldırı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lignadis'e yönelik suçlamaların "kanıtlanamadığını" söyleyen Avukat Kougias, "Eminim bu kişi, sonunda özgür kalacak." ifadesini kullandı.

Kouginas, Lignadis'in sabaha kadar süren ifadesinde kendisine yönelik tüm suçlamaları reddettiğini ancak savcılık makamının tutuklama kararı verdiğini söyledi.

Biri 14 yaşında iki çocuğa cinsel saldırıyla suçlanan Lignadis, 20 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Yunanistan Ulusal Tiyatrosundaki görevinden istifa etmişti

Lignadis, hakkındaki iddiaların kamuoyunda yoğunlaşması üzerine 6 Şubat'ta Yunanistan Ulusal Tiyatrosundaki görevinden istifa etmişti.

Diğer yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Kültür Bakanı Lina Mendoni, Lignadis'i Yunanistan Ulusal Tiyatrosuna atadıkları için ülkedeki muhalefet partilerince sert şekilde eleştiriliyor.

Başbakan Miçotakis, parlamentoda dün yaptığı konuşmada, cinsel istismara karşı daha sert yasaların hayata geçirileceği vurgusu yapmıştı.

Yunanistan'da eski olimpiyat şampiyonu yelkenci Sofia Bekatorou da 1998'de Yunan Yelken Federasyonundan bir yöneticinin cinsel istismarına uğradığını açıklamıştı. Bu olayın ardından spor ve sanat dünyasından birçok kişi, cinsel istismar ve pedofili iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul