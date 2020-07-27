Yunan rahipten Türkiye dersi
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Yunan rahipten Türkiye dersi

Yunan rahip Evangelos Papanikolaou, Ayasofya Camii'nin 86 yılın ardından ibadete açılmasına ilişkin, 'Ayasofya'yı Türkler korudu.

27.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:04

Yunan rahipten Türkiye dersi

Yunanistan, (DHA)- Yunan rahip Evangelos Papanikolaou, Ayasofya Camii'nin 86 yılın ardından ibadete açılmasına ilişkin, 'Ayasofya'yı Türkler korudu. Bunu bir lanet değil, düzeltme olarak görmeliyiz' dedi.

Yunanistan'da bir rahip olan Evangelos Papanikolaou, Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılmasına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Rahip Papanikolaou, 'Girit'te Türkler bir manastır dahi kapatmadı. Türkler hüküm sürerken insanlar kolayca dinlerini yaşayabiliyordu. Latin serpuşu yerine, Türk sarığını tercih ederim. Birini seçmek zorunda kalsam Türk'ü seçerim' ifadelerini kullandı. Papanikolaou, turistlerin saygısızca Ayasofya'ya girdiğini ifade ederek, 'Çıplak turistler Ayasofya'ya saygısızca giriyordu. Çünkü müzeydi. Bunu lanet olarak değil, düzeltme olarak görmeliyiz. Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya düşerdi' diye konuştu.

Yunan rahipten Türkiye dersi

Kaynak: DHA

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