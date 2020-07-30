Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler

Yunan papaz Lambros Fotopulos, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da kılınan ilk namaza ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan yönetimini ağır sözlerle eleştiren Fotopulos, Erdoğan'ın mütevazı bir dindar gibi Kur'an okuyarak kendilerine ders verdiğini söyledi.

30.07.2020 22:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:19

Yunanistan Yüksek Mahkemesinden emekli avukat papaz Lambros Fotopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kitab-ı Mukaddes'teki asıllarına uygun şekilde ibadet organize ettiğini belirterek, "Erdoğan, mütevazı bir inanan gibi Kur'an-ı Kerim okudu. Hristiyanlığın büyük bayramlarında halkıyla diz çöküp dua eden imparatorlar gibi orada bulunan diğer inananlarla diz çöktü." dedi.

Fotopulos'un, Yunanistan'da kilise konuları ağırlıklı haberler yapan "Romfea" adlı internet sitesinde, "Erdoğan'ın Dersi" başlıklı makalesi yayımlandı.

"AYİN DÜZENLENSEYDİ HRİSTİYANLARIN KEMİKLERİ SIZLARDI"

Fotopulos, makalesinde şunları kaydetti:"Ayasofya'da, özellikle Yunanların öncülüğünde bir Hristiyan ayini düzenlenseydi, bu mabette Tanrı'nın insanla olan nadide buluşmasını tecrübe etmiş binlerce Hristiyan'ın kemikleri öfkeden sızlardı. Çünkü ön sırada inançsız insanların, kafir siyasetçilerin, 'aforoz edilmiş' devlet yöneticilerinin, Papa'nın temsilcileri ve kardinallerin yer aldığını göreceklerdi. Gösterişli ayin kıyafetleriyle kendilerini beğenmiş bir vaziyette kameralara poz veren başpiskoposlar, dar pantolonlarıyla ya da havalı giysileriyle bedensel niteliklerini gösteren kadın bakanlar ve milletvekilleri, 12 tanrıya inananlarla birlikte bayraklarını tehditkar bir şekilde sallayan fanatik milliyetçiler, ateist büyükelçiler, yabancı devletlerin temsilcileri... "

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler
Lambros Fotopulos

"ERDOĞAN, MÜTEVAZI BİR İNANAN GİBİ KUR'AN-I KERİM OKUDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bunların tersine Ayasofya'da, Kitab-ı Mukaddes'teki asıllarına uygun şekilde ibadet organize ettiğini vurgulayan Fotopulos, "Erdoğan, mütevazı bir inanan gibi Kur'an-ı Kerim okudu. Hristiyanlığın büyük bayramlarında halkıyla birlikte diz çöküp dua eden imparatorlar gibi orada bulunan diğer inananlarla diz çöktü." değerlendirmesinde bulundu.

Fotopulos, Ayasofya'da kılınan ilk namaz için "edepli" ifadesini kullanarak, "Kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde birbirlerine saygı duyarak, kutsal bir gayret içinde ibadet ediyorlardı. Kadınlar, dış görünüşleriyle Meryem Ana gibiydiler." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor Ekonomi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Güncel
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı
Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Alişan Pelin Akil İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Bayram Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 23:19:44. #1.15#
title