Yunan Kalimnos adası tırmanışçı cenneti

Yunan Kalimnos adası tırmanışçı cenneti

Yunanistan'ın kayalık Kalimnos adası tırmanışçılar için en popüler destinasyonlardan biri. Yılda bir kez adada 1000'den fazla tırmanışçının katıldığı uluslararası tırmanış festivali düzenleniyor.

03.11.2019 12:46

Yunanistan'ın kayalık Kalimnos adası tırmanışçılar için en popüler destinasyonlardan biri. Yılda bir kez adada 1000'den fazla tırmanışçının katıldığı uluslararası tırmanış festivali düzenleniyor. Katılımcılar mavi suların üzerinde mavi gökyüzüne doğru ilerliyor.



VİDEO: Yunan Kalimnos adası tırmanışçı cenneti
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