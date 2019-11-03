Yunan Kalimnos adası tırmanışçı cenneti

03.11.2019 12:46

Yunanistan'ın kayalık Kalimnos adası tırmanışçılar için en popüler destinasyonlardan biri. Yılda bir kez adada 1000'den fazla tırmanışçının katıldığı uluslararası tırmanış festivali düzenleniyor. Katılımcılar mavi suların üzerinde mavi gökyüzüne doğru ilerliyor.