Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı Türk jetleri, 26 Ağustos'ta Oruç Reis araştırma gemisi için ilan edilen NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16'sını bölgeden uzaklaştırırken görevi icre eden pilotlarımız arasında kadın pilotlarımız da olduğu ortaya çıktı.

Türk F-16'ları, 28 Ağustos'ta, Oruç Reis için ilan edilen NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16 uçağını bölgeden uzaklaştırırken, iki ülke jetleri arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan 'it dalaşı'nın ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre önleme görevini yapan jetlerde kadın pilotlarımız da yer aldı.

DÜNYADAKİ NADİR ÖRNEKLERDEN

Türk jetleri, Yunan jetlerinin konuşlandığı bölgeye çok uzak bir mesafede olmasına rağmen bir anda Yunan savaş uçaklarının ensesinde bitiyor. Yunan pilotlar, Türk jetlerinin nereden geldiğini bile fark etmiyor. Askerî uzmanlar, 6 Yunan F-16'sına da beklemedikleri bir anda eş zamanlı kilit atıldığına dikkat çekerken, saniyeler içinde gerçekleşen olayın, dünyada nadir örneklerden olduğuna dikkat çekiyor.

KADIN PİLOTLAR DA VAR

F-16'ları kullanan pilotların ise, filo komutanı hariç, çok genç yaşta oldukları ve içlerinde kadın pilotların da bulunduğu belirtiliyor.

32 BİN FEETTE GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan, Yunan uçaklarında Fransız pilotların da olduğu iddia edildi. Uzmanlar, Ege Denizi'nde sık sık yaşanan it dalaşı görüntülerinin de Akdeniz'de ilk defa yaşandığını ifade etti. Millî Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan görüntülerini değerlendiren uzmanlar, it dalaşının yaklaşık 32 bin feet (yaklaşık 10 bin 500 metre) irtifada başladığını belirtti.

DEFALARCA KİLİT ATIYORUZ

Buna göre, Yunan jetlerinin dalışa geçerek kısa sürede sürat kazanmaya ve Türk uçaklarını vurmakla tehdit edebilecekleri pozisyona geçmeye çalışıyor. Türk jetleri ise kol uçuşunu bozmadan bu dalışa karşılık veriyor. Kokpitteki şeffaf ekran Head Up Display'den (HUD) alınan görüntülerde Türk pilotlar, Yunan uçaklarına defalarca kilit atıyor. Bu "Sana kilitli füzeyi ateşleseydim seni vurabilirdim, şimdi bu sahadan uzaklaş" anlamını taşıyor.